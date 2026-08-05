В России ответят на объявление ее дипломатов в Австрии персонами нон грата

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия ответит Австрии на объявление российских дипломатов персонами нон грата, Вена получит по заслугам, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

МИД Австрии в мае объявил персонами нон грата дипломатов из посольства России в стране и постоянного представительства РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.