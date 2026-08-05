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В России ответят на объявление ее дипломатов в Австрии персонами нон грата - РИА Новости, 05.08.2026
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20:20 05.08.2026
В России ответят на объявление ее дипломатов в Австрии персонами нон грата

Любинский: РФ ответит на объявление ее дипломатов в Австрии персонами нон грата

© AP Photo / Lisa LeutnerФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Lisa Leutner
Флаг Австрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ответит Австрии на объявление российских дипломатов персонами нон грата.
  • МИД Австрии в мае объявил персонами нон грата дипломатов из посольства России в стране и постоянного представительства РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия ответит Австрии на объявление российских дипломатов персонами нон грата, Вена получит по заслугам, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
Он отметил, что на недружественные действия других стран всегда следует российская реакция - выверенная, адресная и болезненная для противников России. При этом реакция Москвы необязательно симметричная и публичная.
"Австрия, безусловно, получит, как говорится, по заслугам", - подчеркнул дипломат.
МИД Австрии в мае объявил персонами нон грата дипломатов из посольства России в стране и постоянного представительства РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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