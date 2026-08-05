Краткий пересказ от РИА ИИ Россия не видит надлежащего сотрудничества в рамках расследования терактов на «Северных потоках», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Прокуратура ФРГ предъявила обвинения украинцу, который вместе с сообщниками по указанию государственных инстанций Украины организовал и осуществил теракт, но власти Германии продолжают передавать десятки миллиардов евро киевскому режиму.

Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после взрывов на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2».

ООН, 5 авг - РИА Новости. Россия не видит надлежащего сотрудничества в рамках расследования дела о терактах на "Северных потоках", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы не видим надлежащего сотрудничества со стороны затронутых стран в соответствии с их обязательствами по профильным конвенциям", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН , говоря о терактах на "Северных потоках".

Он отметил, что, несмотря на то что прокуратура ФРГ предъявила обвинения украинцу, который вместе с сообщниками по указанию "государственных инстанций Украины" организовали и осуществили теракт, "власти Германии продолжают передавать десятки миллиардов евро киевскому режиму, в результате действий которого, по информации самого Берлина, пострадали миллионы рядовых немцев".

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.