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Россия не видит сотрудничества по делу о "Севпотоках", заявил Небензя - РИА Новости, 05.08.2026
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19:22 05.08.2026 (обновлено: 19:36 05.08.2026)
Россия не видит сотрудничества по делу о "Севпотоках", заявил Небензя

Небензя: Россия не видит надлежащего сотрудничества по делу о «Северных потоках»

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не видит надлежащего сотрудничества в рамках расследования терактов на «Северных потоках», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
  • Прокуратура ФРГ предъявила обвинения украинцу, который вместе с сообщниками по указанию государственных инстанций Украины организовал и осуществил теракт, но власти Германии продолжают передавать десятки миллиардов евро киевскому режиму.
  • Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после взрывов на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2».
ООН, 5 авг - РИА Новости. Россия не видит надлежащего сотрудничества в рамках расследования дела о терактах на "Северных потоках", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы не видим надлежащего сотрудничества со стороны затронутых стран в соответствии с их обязательствами по профильным конвенциям", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН, говоря о терактах на "Северных потоках".
Он отметил, что, несмотря на то что прокуратура ФРГ предъявила обвинения украинцу, который вместе с сообщниками по указанию "государственных инстанций Украины" организовали и осуществили теракт, "власти Германии продолжают передавать десятки миллиардов евро киевскому режиму, в результате действий которого, по информации самого Берлина, пострадали миллионы рядовых немцев".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Ранее украинцу Сергею Кузнецову, фигуранту дела о "Северных потоках", в ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении, защита его оспаривает.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
США имели мотив взорвать "Северные потоки", заявил экс-подполковник СБУ
24 июля, 15:47
 
В миреРоссияГерманияСШАВасилий НебензяСеймур ХершДмитрий ПесковООНГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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