В России выросли продажи книг о Колобке

Краткий пересказ от РИА ИИ Продажи книг о Колобке в России выросли почти на 40%.

Рост продаж зафиксирован перед выходом в прокат фильма «Последний богатырь. Колобок».

Выход нового фильма о Колобке запланирован на 6 августа.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Продажи книг о Колобке выросли в России почти на 40% перед выходом в отечественный кинопрокат фильма "Последний богатырь. Колобок", сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".

"Анализ продаж, проведенный федеральной сетью книжных магазинов "Читай-город", показал рост спроса на книги о Колобке. В июле текущего года продажи увеличились на 39% относительно июля прошлого года", - рассказали в книжной сети.

При этом выход нового фильма о Колобке запланирован только на 6 августа. Премьера картины прошла в понедельник в столичном кинотеатре "Октябрь". Фильм представили режиссер Антон Маслов, а также исполнители главных ролей Дмитрий Журавлев Гарик Харламов , Мила Ершова, Дмитрий Колчин, Дарья Блохина и другие.