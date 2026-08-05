В России выросли продажи книг о Колобке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продажи книг о Колобке в России выросли почти на 40%.
- Рост продаж зафиксирован перед выходом в прокат фильма «Последний богатырь. Колобок».
- Выход нового фильма о Колобке запланирован на 6 августа.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Продажи книг о Колобке выросли в России почти на 40% перед выходом в отечественный кинопрокат фильма "Последний богатырь. Колобок", сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
"Анализ продаж, проведенный федеральной сетью книжных магазинов "Читай-город", показал рост спроса на книги о Колобке. В июле текущего года продажи увеличились на 39% относительно июля прошлого года", - рассказали в книжной сети.
При этом выход нового фильма о Колобке запланирован только на 6 августа. Премьера картины прошла в понедельник в столичном кинотеатре "Октябрь". Фильм представили режиссер Антон Маслов, а также исполнители главных ролей Дмитрий Журавлев, Гарик Харламов, Мила Ершова, Дмитрий Колчин, Дарья Блохина и другие.
"Колобок" стал пятым фильмом киновселенной "Последний богатырь". Колобок, которого озвучил Гарик Харламов, становится главным героем картины и решает изменить свою судьбу: поневоле он становится напарником неудачливого пекаря Тихона и девушки по имени Лада, и они вместе отправляются в увлекательное путешествие.
Названы самые продаваемые книги в 2025 году
21 января, 04:38