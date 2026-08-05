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В России выросли продажи книг о Колобке - РИА Новости, 05.08.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:57 05.08.2026
В России выросли продажи книг о Колобке

Продажи книг о Колобке выросли почти на 40 процентов перед кинопремьерой

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКнижный магазин
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продажи книг о Колобке в России выросли почти на 40%.
  • Рост продаж зафиксирован перед выходом в прокат фильма «Последний богатырь. Колобок».
  • Выход нового фильма о Колобке запланирован на 6 августа.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Продажи книг о Колобке выросли в России почти на 40% перед выходом в отечественный кинопрокат фильма "Последний богатырь. Колобок", сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
"Анализ продаж, проведенный федеральной сетью книжных магазинов "Читай-город", показал рост спроса на книги о Колобке. В июле текущего года продажи увеличились на 39% относительно июля прошлого года", - рассказали в книжной сети.
При этом выход нового фильма о Колобке запланирован только на 6 августа. Премьера картины прошла в понедельник в столичном кинотеатре "Октябрь". Фильм представили режиссер Антон Маслов, а также исполнители главных ролей Дмитрий Журавлев, Гарик Харламов, Мила Ершова, Дмитрий Колчин, Дарья Блохина и другие.
"Колобок" стал пятым фильмом киновселенной "Последний богатырь". Колобок, которого озвучил Гарик Харламов, становится главным героем картины и решает изменить свою судьбу: поневоле он становится напарником неудачливого пекаря Тихона и девушки по имени Лада, и они вместе отправляются в увлекательное путешествие.
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