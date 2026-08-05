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Постпредство России прокомментировало отказ УВКПЧ ООН осудить удары ВСУ - РИА Новости, 05.08.2026
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Постпредство России прокомментировало отказ УВКПЧ ООН осудить удары ВСУ

Постпредство РФ: отказ Тюрка осудить удары ВСУ поощряет Киев к терактам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПостоянное представительство России при ООН
Постоянное представительство России при ООН - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Постоянное представительство России при ООН. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпредство РФ при ООН в Женеве заявило, что отказ Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично осудить удары ВСУ по российским мирным гражданам поощряет Киев к новым терактам в РФ.
  • 3 августа киевский режим нанес удар по мирному населению в Архипо-Осиповке под Геленджиком, погибли семь человек, среди них четверо детей, пострадали 58 человек.
  • В ночь на 25 июля ВСУ нанесли удар по турбазе в поселке Кирилловка Запорожской области, жертвами которого также стали дети.
ЖЕНЕВА, 5 авг – РИА Новости. Отказ Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично осудить удары ВСУ по российским мирным гражданам поощряет Киев к новым терактам в РФ, заявили постоянном представительстве РФ при ООН в Женеве.
"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им Управление (УВКПЧ) по-прежнему публично осуждать варварские преступления режима (Владимира) Зеленского не хотят. Не можем расценивать это иначе как молчаливое поощрение украинской военщины к совершению новых терактов на территории России", - следует из заявления.
В постпредстве напомнили, что 3 августа киевский режим нанес очередной кровавый удар по мирному населению России. В результате атаки БПЛА на курортную Архипо-Осиповку под Геленджиком, по предварительным данным, погибли семь человек, среди них – четверо детей, пострадали 58 человек.
В ночь на 25 июля ВСУ нанесли прицельный удар по турбазе в поселке Кирилловка Запорожской области, жертвами которого также стали дети.
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