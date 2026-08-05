Краткий пересказ от РИА ИИ Постпредство РФ при ООН в Женеве заявило, что отказ Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично осудить удары ВСУ по российским мирным гражданам поощряет Киев к новым терактам в РФ.

3 августа киевский режим нанес удар по мирному населению в Архипо-Осиповке под Геленджиком, погибли семь человек, среди них четверо детей, пострадали 58 человек.

В ночь на 25 июля ВСУ нанесли удар по турбазе в поселке Кирилловка Запорожской области, жертвами которого также стали дети.

ЖЕНЕВА, 5 авг – РИА Новости. Отказ Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично осудить удары ВСУ по российским мирным гражданам поощряет Киев к новым терактам в РФ, заявили постоянном представительстве РФ при ООН в Женеве.

"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им Управление (УВКПЧ) по-прежнему публично осуждать варварские преступления режима (Владимира) Зеленского не хотят. Не можем расценивать это иначе как молчаливое поощрение украинской военщины к совершению новых терактов на территории России", - следует из заявления.

В постпредстве напомнили, что 3 августа киевский режим нанес очередной кровавый удар по мирному населению России. В результате атаки БПЛА на курортную Архипо-Осиповку под Геленджиком, по предварительным данным, погибли семь человек, среди них – четверо детей, пострадали 58 человек.