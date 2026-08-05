"Единая Россия" получила первое место в бюллетене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия "Единая Россия" получила первое место в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
- Порядок размещения партий в бюллетене определялся жеребьевкой в Центральной избирательной комиссии России.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" получила первое место в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
Представитель "Единой России" достал из лототрона шар с номером один.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.