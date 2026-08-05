Россия готова возобновить авиасообщение с Мексикой, заявили в посольстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова рассмотреть предложения о возобновлении прямого авиасообщения с Мексикой, если мексиканская сторона проявит заинтересованность.
- Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой было прекращено в феврале 2022 года.
- Сейчас попасть из России в Мексику можно только с пересадками, среднее время перелета составляет более 20 часов.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Россия готова рассмотреть предложения о возобновлении прямого авиасообщения с Мексикой, если мексиканская сторона проявит заинтересованность в этом вопросе, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Мехико.
Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой было прекращено в феврале 2022 года в связи с введением западных санкций и закрытием воздушного пространства. Попасть в эту страну из России сейчас возможно только с пересадками в других государствах и среднее время перелета составляет более 20 часов.
Рейсы из Москвы в Мексику с пересадками выполняют зарубежные авиакомпании, в том числе Turkish Airlines, Qatar Airways, а также Ethiopian Airlines и Emirates.
Как писала во вторник газета "Известия" со ссылкой на мексиканских дипломатов, посольство Мексики обсуждает с российскими представителями варианты возобновления прямого авиасообщения между странами. Организация таких перевозок требует получения разрешений от компетентных авиавластей и диалог между сторонами продолжается, отмечали в посольстве.
СМИ: Мексика заинтересована увеличить число студентов из России
4 августа, 10:46