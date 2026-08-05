Россия готова возобновить авиасообщение с Мексикой, заявили в посольстве

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Россия готова рассмотреть предложения о возобновлении прямого авиасообщения с Мексикой, если мексиканская сторона проявит заинтересованность в этом вопросе, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Мехико.

Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой было прекращено в феврале 2022 года в связи с введением западных санкций и закрытием воздушного пространства. Попасть в эту страну из России сейчас возможно только с пересадками в других государствах и среднее время перелета составляет более 20 часов.