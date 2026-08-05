Патрушев оценил потенциал разработки морских технологий с Бразилией

БРАЗИЛИА, 5 авг - РИА Новости. Большой потенциал есть у России и Бразилии в совместной разработке перспективных морских технологий, в том числе робототехники, беспилотных и автономных аппаратов, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа.