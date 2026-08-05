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Патрушев оценил потенциал разработки морских технологий с Бразилией - РИА Новости, 05.08.2026
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09:05 05.08.2026
Патрушев оценил потенциал разработки морских технологий с Бразилией

Патрушев: Россия и Бразилия разработают перспективные морские технологии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорабли
Корабли - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Николай Патрушев заявил о большом потенциале России и Бразилии в совместной разработке перспективных морских технологий.
  • Среди перспективных направлений сотрудничества — робототехника, беспилотные и автономные аппараты, энергетические и навигационные системы, а также природоподобные технологии.
БРАЗИЛИА, 5 авг - РИА Новости. Большой потенциал есть у России и Бразилии в совместной разработке перспективных морских технологий, в том числе робототехники, беспилотных и автономных аппаратов, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа.
"Большие перспективы имеются у совместной разработки перспективных морских технологий, в том числе в области робототехники, беспилотных и автономных аппаратов, энергетических и навигационных систем, материаловедения и климатической устойчивости, тренажеров для подготовки экипажей", - пояснил Патрушев.
Среди перспективных тем сотрудничества помощник президента также назвал природоподобные технологии, которые активно развиваются в России.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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4 августа, 09:00
 
БезопасностьРоссияБразилияБразилиаНиколай Патрушев
 
 
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