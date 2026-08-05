Россия пригласила Бразилию сотрудничать в области морской логистики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия пригласила Бразилию к сотрудничеству в области морской логистики.
- Помощник президента РФ Николай Патрушев провел переговоры с помощником бразильского лидера Селсу Аморимом по взаимодействию в военно-морской сфере и обеспечению безопасности в Мировом океане.
БРАЗИЛИА, 5 авг - РИА Новости. Россия приглашает Бразилию сотрудничать в области морской логистики, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в ходе переговоров с помощником бразильского лидера Селсу Аморимом.
Патрушев прибыл с визитом в Бразилию в понедельник. В первый день рабочего визита он провел переговоры по взаимодействию в военно-морской сфере и обеспечению безопасности в Мировом океане.