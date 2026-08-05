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Россия пригласила Бразилию сотрудничать в области морской логистики - РИА Новости, 05.08.2026
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09:05 05.08.2026
Россия пригласила Бразилию сотрудничать в области морской логистики

Патрушев: Россия приглашает Бразилию сотрудничать в морской логистике

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия пригласила Бразилию к сотрудничеству в области морской логистики.
  • Помощник президента РФ Николай Патрушев провел переговоры с помощником бразильского лидера Селсу Аморимом по взаимодействию в военно-морской сфере и обеспечению безопасности в Мировом океане.
БРАЗИЛИА, 5 авг - РИА Новости. Россия приглашает Бразилию сотрудничать в области морской логистики, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в ходе переговоров с помощником бразильского лидера Селсу Аморимом.
"Приглашаем Бразилию к сотрудничеству в области морской логистики", - обратился Патрушев к Амориму.
Патрушев прибыл с визитом в Бразилию в понедельник. В первый день рабочего визита он провел переговоры по взаимодействию в военно-морской сфере и обеспечению безопасности в Мировом океане.
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