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В "Роскосмосе" заявили об отсутствии угрозы людям из-за пожара в ЦНИИмаш - РИА Новости, 05.08.2026
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17:21 05.08.2026
В "Роскосмосе" заявили об отсутствии угрозы людям из-за пожара в ЦНИИмаш

"Роскосмос": пожар в ЦНИИмаш не угрожает управлению российского сегмента МКС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоследствия пожара на территории ЦНИИмаш в подмосковном Королеве
Последствия пожара на территории ЦНИИмаш в подмосковном Королеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Последствия пожара на территории ЦНИИмаш в подмосковном Королеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в ЦНИИмаш локализован, принимаются меры к его полной ликвидации.
  • Управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем специалистов, угрозы людям нет.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Угрозы людям нет, управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем специалистов, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса" на фоне пожара в ЦНИИмаш.
"Пожар локализован, принимаются меры к его полной ликвидации... Угрозы людям нет, управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем специалистов", - рассказали в пресс-службе.
ЦНИИмаш – головной научный институт "Роскосмоса". На его территории находится Центр управления полетами (ЦУП), откуда контролируется российский сегмент Международной космической станции.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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