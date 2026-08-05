В "Роскосмосе" заявили об отсутствии угрозы людям из-за пожара в ЦНИИмаш

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в ЦНИИмаш локализован, принимаются меры к его полной ликвидации.
- Управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем специалистов, угрозы людям нет.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Угрозы людям нет, управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем специалистов, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса" на фоне пожара в ЦНИИмаш.
"Пожар локализован, принимаются меры к его полной ликвидации... Угрозы людям нет, управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем специалистов", - рассказали в пресс-службе.
ЦНИИмаш – головной научный институт "Роскосмоса". На его территории находится Центр управления полетами (ЦУП), откуда контролируется российский сегмент Международной космической станции.
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