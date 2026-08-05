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РЭЦ открыл представительство в Бразилии - РИА Новости, 05.08.2026
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12:52 05.08.2026
РЭЦ открыл представительство в Бразилии

РЭЦ открыл официальное представительство в Рио-де-Жанейро

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр"
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр". Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) расширяет свое присутствие в Латинской Америке, открыв представительство в Бразилии, сообщает центр.
"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) расширил свою зарубежную сеть, открыв официальное представительство в Бразилии. Офис расположен в Рио-де-Жанейро, его возглавил Антон Каунов", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.
Новое подразделение призвано ускорить выход российских компаний на бразильский рынок, который рассматривается как одно из приоритетных направлений для несырьевого экспорта. В задачи офиса входит полное сопровождение внешнеторговых проектов: от адресного подбора местных партнеров и организации переговоров до юридического и логистического консультирования на всех этапах сделки. Ключевые сферы взаимодействия: промышленность, строительство, агропромышленный комплекс и другие секторы, где у России и Бразилии есть взаимный интерес.
Открытие представительства в Бразилии стало очередным шагом в системном укреплении международной сети РЭЦ. На сегодняшний день зарубежная сеть охватывает 18 стран, среди которых Китай, Индия, Вьетнам, Турция, Египет, Казахстан и другие государства. Три представительства открылись в течение 2025-2026 годов (Таиланд, Индонезия, Бразилия).
"Главная задача представительств – оказание содействия в продвижении российских компаний: привлечение и подбор заинтересованных иностранных контрагентов, организация бизнес переговоров, сопровождение деловых встреч на площадках международных выставок и бизнес-миссий, а также консультирование по вопросам сертификации и дальнейшего сопровождения сделок", – отметила вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.
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