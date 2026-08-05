РЭЦ открыл представительство в Бразилии

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) расширяет свое присутствие в Латинской Америке, открыв представительство в Бразилии, сообщает центр.

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) расширил свою зарубежную сеть, открыв официальное представительство в Бразилии. Офис расположен в Рио-де-Жанейро, его возглавил Антон Каунов", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Новое подразделение призвано ускорить выход российских компаний на бразильский рынок, который рассматривается как одно из приоритетных направлений для несырьевого экспорта. В задачи офиса входит полное сопровождение внешнеторговых проектов: от адресного подбора местных партнеров и организации переговоров до юридического и логистического консультирования на всех этапах сделки. Ключевые сферы взаимодействия: промышленность, строительство, агропромышленный комплекс и другие секторы, где у России и Бразилии есть взаимный интерес.

Открытие представительства в Бразилии стало очередным шагом в системном укреплении международной сети РЭЦ. На сегодняшний день зарубежная сеть охватывает 18 стран, среди которых Китай, Индия, Вьетнам, Турция, Египет, Казахстан и другие государства. Три представительства открылись в течение 2025-2026 годов (Таиланд, Индонезия, Бразилия).

"Главная задача представительств – оказание содействия в продвижении российских компаний: привлечение и подбор заинтересованных иностранных контрагентов, организация бизнес переговоров, сопровождение деловых встреч на площадках международных выставок и бизнес-миссий, а также консультирование по вопросам сертификации и дальнейшего сопровождения сделок", – отметила вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.