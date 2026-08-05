Мосгорсуд назначил дату рассмотрения жалоб на арест блогера Ремесло

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мосгорсуд 26 августа рассмотрит жалобы на арест блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ.
- В настоящий момент Илья Ремесло находится в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для производства стационарной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд 26 августа рассмотрит жалобы на арест блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
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"Судебное заседание назначено к рассмотрению в Московском городском суде на 26 августа 2026 года", - сообщил адвокат в своем канале в Telegram.
Он подчеркнул, что Ремесло в настоящий момент находится в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для производства стационарной комплексной судебного психологи-психиатрической экспертизы, при этом обвиняемый желает участвовать в рассмотрении жалоб защитников.
Суд в Москве арестовал блогера до 16 сентября по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.