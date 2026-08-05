Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд назначил дату рассмотрения жалоб на арест блогера Ремесло - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 05.08.2026
Мосгорсуд назначил дату рассмотрения жалоб на арест блогера Ремесло

Адвокат Бадамшин: Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест Ильи Ремесло 26 августа

© РИА Новости / Илья ПиталевИлья Ремесло
Илья Ремесло - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Илья Ремесло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд 26 августа рассмотрит жалобы на арест блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ.
  • В настоящий момент Илья Ремесло находится в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для производства стационарной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд 26 августа рассмотрит жалобы на арест блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
«

"Судебное заседание назначено к рассмотрению в Московском городском суде на 26 августа 2026 года", - сообщил адвокат в своем канале в Telegram.

Он подчеркнул, что Ремесло в настоящий момент находится в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для производства стационарной комплексной судебного психологи-психиатрической экспертизы, при этом обвиняемый желает участвовать в рассмотрении жалоб защитников.
Суд в Москве арестовал блогера до 16 сентября по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Суд арестовал блогера Ремесло по делу о фейках о ВС России
17 июля, 20:44
 
ПроисшествияРоссияМоскваИлья РемеслоСергей БадамшинМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала