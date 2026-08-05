Юрист разъяснил, можно ли спать на рабочем месте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сон в обеденный перерыв допустим, так как это время отдыха, которое можно использовать по своему усмотрению.
- Сон в течение рабочего времени без согласования с работодателем считается нарушением трудовой дисциплины.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сон на работе допустим лишь в обеденный перерыв, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
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"Сон или дремота на рабочем месте допустимы, но только в периоды официально установленных перерывов. Перерыв для отдыха и питания по закону относится ко времени отдыха", — отметил он.
Такие промежутки можно использовать по своему усмотрению, напомнил собеседник агентства.
Если же сотрудник спит в течение рабочего времени и такая возможность не согласована с работодателем, например, при сменном графике или особых условиях труда, это расценивается как нарушение трудовой дисциплины с возможностью привлечения к ответственности, предупредил юрист.
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4 августа, 02:06