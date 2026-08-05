Юрист разъяснил, можно ли спать на рабочем месте

"Сон или дремота на рабочем месте допустимы, но только в периоды официально установленных перерывов. Перерыв для отдыха и питания по закону относится ко времени отдыха", — отметил он.

Если же сотрудник спит в течение рабочего времени и такая возможность не согласована с работодателем, например, при сменном графике или особых условиях труда, это расценивается как нарушение трудовой дисциплины с возможностью привлечения к ответственности, предупредил юрист.