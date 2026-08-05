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Юрист разъяснил, можно ли спать на рабочем месте - РИА Новости, 05.08.2026
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03:13 05.08.2026 (обновлено: 09:42 05.08.2026)
Юрист разъяснил, можно ли спать на рабочем месте

Юрист Южалин: сон в обеденный перерыв не будет считаться проступком

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сон в обеденный перерыв допустим, так как это время отдыха, которое можно использовать по своему усмотрению.
  • Сон в течение рабочего времени без согласования с работодателем считается нарушением трудовой дисциплины.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сон на работе допустим лишь в обеденный перерыв, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
«
"Сон или дремота на рабочем месте допустимы, но только в периоды официально установленных перерывов. Перерыв для отдыха и питания по закону относится ко времени отдыха", — отметил он.
Такие промежутки можно использовать по своему усмотрению, напомнил собеседник агентства.
Если же сотрудник спит в течение рабочего времени и такая возможность не согласована с работодателем, например, при сменном графике или особых условиях труда, это расценивается как нарушение трудовой дисциплины с возможностью привлечения к ответственности, предупредил юрист.
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