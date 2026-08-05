Россиян в 2026 году ждут еще две короткие рабочие недели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2026 году будут две короткие рабочие недели — в ноябре и декабре.
- Сокращенная рабочая неделя в ноябре связана с празднованием Дня народного единства, а вторая короткая неделя в декабре продлится с 28 по 30 число.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россиян в этом году ждут еще две короткие рабочие недели - в ноябре и декабре, сообщила РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
"В 2026 году нас ждут еще две короткие недели - в ноябре и в декабре", - сказала Иванова-Швец.
Она уточнила, что сокращенная рабочая неделя будет в ноябре в честь Дня народного единства, который в этому году выпадает на среду. По словам эксперта, вторая короткая рабочая неделя ожидается в декабре и продлится всего три дня - с 28-го по 30-е число.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября 2025, 17:10