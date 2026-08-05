ПВО за 12 часов сбила 200 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за 12 часов уничтожили 200 украинских беспилотников над регионами.
- Беспилотники были уничтожены над территориями 12 областей и регионов России, а также над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 200 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны России.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря", - говорится сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18