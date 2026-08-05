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Над Ростовской областью ночью уничтожили более 40 беспилотников - РИА Новости, 05.08.2026
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07:06 05.08.2026
Над Ростовской областью ночью уничтожили более 40 беспилотников

Слюсарь: силы ПВО за ночь уничтожили более 40 БПЛА над Ростовской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 40 беспилотников уничтожены ночью над Ростовской областью.
  • В Неклиновском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, которое было полностью ликвидировано, пострадавших нет.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 40 беспилотников уничтожены ночью над Ростовской областью, в результате падения обломков произошло возгорание сухой травы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более четырех десятков БПЛА уничтожено в четырех районах области: Тарасовском, Каменском, Миллеровском, Неклиновском", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что в Неклиновском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, пострадавших нет, возгорание полностью ликвидировано.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьНеклиновский районЮрий СлюсарьБезопасность
 
 
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