Над Ростовской областью ночью уничтожили более 40 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 40 беспилотников уничтожены ночью над Ростовской областью.
- В Неклиновском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, которое было полностью ликвидировано, пострадавших нет.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 40 беспилотников уничтожены ночью над Ростовской областью, в результате падения обломков произошло возгорание сухой травы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более четырех десятков БПЛА уничтожено в четырех районах области: Тарасовском, Каменском, Миллеровском, Неклиновском", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что в Неклиновском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, пострадавших нет, возгорание полностью ликвидировано.
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