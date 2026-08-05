Силы ПВО сбили 107 украинских беспилотников над Тульской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделениями Минобороны РФ уничтожены 107 украинских беспилотников над Тульской областью.
- Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделениями Минобороны РФ уничтожены 107 украинских беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"В период беспилотной опасности подразделениями Минобороны РФ уничтожены 107 украинских беспилотников", - написал он на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18