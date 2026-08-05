Путин назначил на должности четырех "атакующих генералов", считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин назначил на новые должности четырех атакующих генералов, рассказал рассказал военный аналитик Алексей Леонков.

Среди назначений: генерал-полковник Денис Лямин стал командующим Войсками беспилотных систем, генерал-полковник Валерий Солодчук — начальником тыла ВС РФ, генерал-полковник Андрей Иванев — командующим группировкой "Центр", генерал-лейтенант Петр Болгарев — и. о. командующего группировкой "Восток".

Военный аналитик Алексей Леонков отметил, что назначенные генералы проявили себя в наступательных операциях и ключевых сражениях СВО.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил на новые должности четырех "атакующих генералов", которые проявили себя в наступательных операциях и в ключевых сражениях СВО, рассказал РИА Новости военный аналитик Алексей Леонков.

Ранее в среду Путин на встрече с руководством Минобороны назначил генерал-полковника Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем, генерал-полковника Валерия Солодчука - начальником тыла ВС РФ, генерал-полковника Андрея Иванаева - командующим группировкой "Центр", генерал-лейтенанта Петра Болгарева - и. о. командующего группировкой "Восток".

"Путин сегодняшним назначением назначил четырех атакующих генералов, которые проявили себя наиболее ярко именно в наступательных операциях. Именно в наступлении", - сказал эксперт.

Он пояснил, что Лямин в начале СВО овладел Херсоном, затем освобождал Авдеевку в ДНР, а Солодчук освобождал оккупированные ВСУ районы Курской области. Группировка "Восток" под командованием Иванаева и сейчас наступает на Донбассе, а его начальник штаба Болгарев разрабатывал эту наступательную операцию, сообщил Леонков.