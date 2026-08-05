Путин обыграл историю о том, как Любшин встретил Победу в 1945 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел встречу с председателем союза театральных деятелей РФ и народным артистом Владимиром Машковым.
- Машков поделился историей советского актера Станислава Любшина о том, как тот встретил новость о Победе в 1945 году в очереди за молоком.
- Путин согласился с Машковым, который выразил уверенность в будущей Победе России, добавив: "И молоко будет".
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обыграл историю о том, как советский актер Станислав Любшин в очереди за молоком встретил новости о Победе в 1945 году, выразив уверенность в будущей Победе России.
Глава государства в среду провел встречу с председателем союза театральных деятелей РФ и народным артистом Владимиром Машковым.
Машков поделился с Путиным, как ветеран, советский и российский актер театра и кино Станислав Любшин рассказал, где он встретил День Победы в 1945 году: "Мне было 12 лет. В 6 утра я, как всегда, стоял за молоком, часов пять мы стоим, стоим, ничего нет. И тут начинают открываться двери, окна, люди выбегают, что-то кричат, а мы - очередь - ничего не понимает. И тут выходит счастливая продавщица и говорит: "Товарищи, Победа. Молока не будет".
Он заверил, что Победа будет за Россией. "Сохраним мы и страну, и нашу великую культуру", - добавил народный артист.
"И молоко будет", - отметил Путин.
Одной из знаковых ролей Любшина в кино стал советский разведчик Александр Белов - главный герой киноэпопеи "Щит и меч". Путин вспоминал, что стал мечтать о профессии разведчика в том числе под влиянием этой кинокартины.
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