Путин обыграл историю о том, как Любшин встретил Победу в 1945 году

Машков поделился с Путиным, как ветеран, советский и российский актер театра и кино Станислав Любшин рассказал, где он встретил День Победы в 1945 году: "Мне было 12 лет. В 6 утра я, как всегда, стоял за молоком, часов пять мы стоим, стоим, ничего нет. И тут начинают открываться двери, окна, люди выбегают, что-то кричат, а мы - очередь - ничего не понимает. И тут выходит счастливая продавщица и говорит: "Товарищи, Победа. Молока не будет".