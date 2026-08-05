Рейтинг@Mail.ru
Путин обыграл историю о том, как Любшин встретил Победу в 1945 году - РИА Новости, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 05.08.2026 (обновлено: 01:15 06.08.2026)
Путин обыграл историю о том, как Любшин встретил Победу в 1945 году

Путин выразил уверенность в том, что Россия одержит Победу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин провел встречу с председателем союза театральных деятелей РФ и народным артистом Владимиром Машковым.
  • Машков поделился историей советского актера Станислава Любшина о том, как тот встретил новость о Победе в 1945 году в очереди за молоком.
  • Путин согласился с Машковым, который выразил уверенность в будущей Победе России, добавив: "И молоко будет".
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обыграл историю о том, как советский актер Станислав Любшин в очереди за молоком встретил новости о Победе в 1945 году, выразив уверенность в будущей Победе России.
Глава государства в среду провел встречу с председателем союза театральных деятелей РФ и народным артистом Владимиром Машковым.
Машков поделился с Путиным, как ветеран, советский и российский актер театра и кино Станислав Любшин рассказал, где он встретил День Победы в 1945 году: "Мне было 12 лет. В 6 утра я, как всегда, стоял за молоком, часов пять мы стоим, стоим, ничего нет. И тут начинают открываться двери, окна, люди выбегают, что-то кричат, а мы - очередь - ничего не понимает. И тут выходит счастливая продавщица и говорит: "Товарищи, Победа. Молока не будет".
Он заверил, что Победа будет за Россией. "Сохраним мы и страну, и нашу великую культуру", - добавил народный артист.
"И молоко будет", - отметил Путин.
Одной из знаковых ролей Любшина в кино стал советский разведчик Александр Белов - главный герой киноэпопеи "Щит и меч". Путин вспоминал, что стал мечтать о профессии разведчика в том числе под влиянием этой кинокартины.
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Путин пошутил про артистов и шампанское в Кремле
21 мая, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинСтанислав ЛюбшинВладимир МашковЩит и мечВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала