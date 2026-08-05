Путин оценил соотношение женщин и мужчин среди кандидатов на выборы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой для обсуждения подготовки к предстоящим выборам.
- Путин отметил, что среди кандидатов на выборах 26% женщин и 74% мужчин.
- Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на соотношение женщин и мужчин среди кандидатов на предстоящих выборах в России, отметив значительное превосходство последних.
Глава государства в среду провел встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Обсуждалась подготовка к предстоящим осень выборам.
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"Кстати говоря, среди кандидатов, как я посмотрел и вы сейчас об этом сказали, женщин не так уж и много - 26%, а мужчин - 74%", - обратил внимание Путин.
В то же время глава государства отметил, что в работе по подготовке и организации голосования в основном участвуют женщины.
"Да, 80%", - подтвердила Памфилова.
Российский лидер назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.