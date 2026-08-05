Путин пообещал встретиться с театральным сообществом в честь юбилея СТД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин пообещал встретиться с российским театральным сообществом на съезде Союза театральных деятелей РФ в честь его 150-летия.
- В рамках юбилейного года Союза запланировано порядка 2 тысяч мероприятий по всей стране.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал встретиться с российским театральным сообществом в честь юбилея Союза театральных деятелей РФ.
Союз театральных деятелей (СТД) РФ в этом году отмечает 150-летие. Юбилейный год завершится съездом Союза театральных деятелей, который пройдет 23 октября на сцене Большого театра. Председатель союза, народный артист России Владимир Машков в ходе встречи в Кремле пригласил президента на съезд.
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"Итоги юбилейного года мы подведем на нашем съезде, который случается раз в пять лет, 23 октября. Если у вас будет возможность встретиться со всем российским театральным обществом, мы вас хотели бы пригласить", - сказал Машков в завершении беседы.
"Обязательно, я сделаю все, чтобы получилось", - сказал Путин.
В рамках юбилейного года Союза запланировано порядка 2 тысяч мероприятий по всей стране, среди которых запуск двух театральных поездов по маршрутам Севастополь — Москва и Владивосток — Москва, а также спектакли, мастер-классы, творческие встречи и другие события.