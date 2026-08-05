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Путин прокомментировал первое место ЕР в избирательном бюллетене - РИА Новости, 05.08.2026
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19:13 05.08.2026
Путин прокомментировал первое место ЕР в избирательном бюллетене

Путин сыронизировал о первом месте "Единой России" в избирательном бюллетене

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Карелин от "Единой России" вытянул первый номер в жеребьевке места в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму.
  • Президент РФ Владимир Путин сыронизировал о первом месте "Единой России", отметив, что Карелин "привык быть первым".
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сыронизировал о первом месте "Единой России" в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму, отметив вклад трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе Александра Карелина, который "привык быть первым".
Жеребьевка касательно места в избирательном бюллетене по федеральному округу на предстоящих выборах в Госдуму прошла в среду в ЦИК РФ. От "Единой России" участие в жеребьевке принимал Александр Карелин, он вытащил первый номер.
"Он (Карелин - ред.) привык быть первым", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.
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