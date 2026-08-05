Путин прокомментировал первое место ЕР в избирательном бюллетене

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сыронизировал о первом месте "Единой России" в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму, отметив вклад трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе Александра Карелина, который "привык быть первым".