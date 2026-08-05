Путин прокомментировал первое место ЕР в избирательном бюллетене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Карелин от "Единой России" вытянул первый номер в жеребьевке места в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму.
- Президент РФ Владимир Путин сыронизировал о первом месте "Единой России", отметив, что Карелин "привык быть первым".
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сыронизировал о первом месте "Единой России" в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму, отметив вклад трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе Александра Карелина, который "привык быть первым".
Жеребьевка касательно места в избирательном бюллетене по федеральному округу на предстоящих выборах в Госдуму прошла в среду в ЦИК РФ. От "Единой России" участие в жеребьевке принимал Александр Карелин, он вытащил первый номер.
"Он (Карелин - ред.) привык быть первым", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.
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