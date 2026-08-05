Путин прокомментировал попытки угрожать проведению выборов

Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что страны, заинтересованные в демократических процедурах формирования власти, проводят выборы, несмотря на угрозы.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о попытках противника РФ вести атаки на предвыборную кампанию и процесс голосования.

Президент назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Страны, которые заинтересованы в демократических процедурах формирования власти, проводят выборы, несмотря на угрозы, остальные находят предлоги этого не делать, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя попытки противника угрожать проведению осенних выборов в РФ.

Путин в среду встретился с главой ЦИК Эллой Памфиловой . Председатель центризбиркома заявила о попытках противника РФ вести атаки на предвыборную кампанию и процесс голосования.

"Те, кто хотят проходить через демократические процедуры формирования власти, те делают это, несмотря ни на какие угрозы. Те, кто не хотят - всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать", - отреагировал президент.

"Зато они убивают наших детей, вот это они могут", - добавила Памфилова. Она также отметила, что у россиян укрепляется сила воли "победить это зло", и голосование на предстоящих выборах станет "вкладом в победу".