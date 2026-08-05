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Путин прокомментировал попытки угрожать проведению выборов - РИА Новости, 05.08.2026
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Выборы в Государственную думу
 
19:07 05.08.2026 (обновлено: 19:11 05.08.2026)
Путин прокомментировал попытки угрожать проведению выборов

Путин: заинтересованные в выборах страны проводят их, несмотря на угрозы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что страны, заинтересованные в демократических процедурах формирования власти, проводят выборы, несмотря на угрозы.
  • Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о попытках противника РФ вести атаки на предвыборную кампанию и процесс голосования.
  • Президент назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Страны, которые заинтересованы в демократических процедурах формирования власти, проводят выборы, несмотря на угрозы, остальные находят предлоги этого не делать, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя попытки противника угрожать проведению осенних выборов в РФ.
Путин в среду встретился с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Председатель центризбиркома заявила о попытках противника РФ вести атаки на предвыборную кампанию и процесс голосования.
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"Те, кто хотят проходить через демократические процедуры формирования власти, те делают это, несмотря ни на какие угрозы. Те, кто не хотят - всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать", - отреагировал президент.
"Зато они убивают наших детей, вот это они могут", - добавила Памфилова. Она также отметила, что у россиян укрепляется сила воли "победить это зло", и голосование на предстоящих выборах станет "вкладом в победу".
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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