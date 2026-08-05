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Путин рассказал о подготовке к выборам в Госдуму - РИА Новости, 05.08.2026
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Выборы в Государственную думу
 
18:18 05.08.2026 (обновлено: 19:33 05.08.2026)
Путин рассказал о подготовке к выборам в Госдуму

Путин: подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин сообщил, что в единый день голосования в России пройдет 2,2 тысячи выборов разного уровня.
  • Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены на 18–20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом, в единый день голосования в России пройдет 2,2 тысячи выборов разного уровня, сообщил президент России Владимир Путин.
"Подготовка к выборам идет полным ходом, насколько я понимаю. У нас сколько, 2,2 тысячи кампаний будут в этом году?" - сказал Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
Президент назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Помимо парламентских в единый день голосования 20 сентября в России пройдут и другие выборы разного уровня, в том числе в ряде регионов будут выбирать губернаторов. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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