Путин обсудил с Памфиловой подготовку к выборам в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин встретился в Кремле с председателем ЦИК Памфиловой.
- Он заявил, что подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом.
- Глава Центризбиркома выразила готовность комиссии отражать все возможные попытки создать угрозу безопасности избирателей.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом.
По его словам, в единый день голосования пройдет 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Президент выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы.
Памфилова, в свою очередь, отметила, что этом году они пройдут в экстремальной ситуации из-за потенциальных попыток киевского режима дестабилизировать ситуацию.
"И мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности", — подчеркнула глава ЦИК.
Помимо этого, председатель Центризбиркома предполагает, что кибератаки будут пытаться совершать и на ресурсы самой комиссии. По ее словам, там готовы к их отражению.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва будут проходить три дня — с 18 по 20 сентября. Глава государства называл их важнейшим внутриполитическим событием.
Ранее в среду в Центральной избирательной комиссии прошла жеребьевка по определению порядка размещения наименований и эмблем партий в бюллетене. Первые три строчки займут "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Следом идут Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина". Номера с восьмого по 11-й заняли КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".
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20 июля, 14:45