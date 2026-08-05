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Путин обсудил с Памфиловой подготовку к выборам в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин встретился в Кремле с председателем ЦИК Памфиловой.

Он заявил, что подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом.

Глава Центризбиркома выразила готовность комиссии отражать все возможные попытки создать угрозу безопасности избирателей.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом.

По его словам, в единый день голосования пройдет 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Президент выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы.

Памфилова , в свою очередь, отметила, что этом году они пройдут в экстремальной ситуации из-за потенциальных попыток киевского режима дестабилизировать ситуацию.

"И мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности", — подчеркнула глава ЦИК.

Помимо этого, председатель Центризбиркома предполагает, что кибератаки будут пытаться совершать и на ресурсы самой комиссии. По ее словам, там готовы к их отражению.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва будут проходить три дня — с 18 по 20 сентября. Глава государства называл их важнейшим внутриполитическим событием.