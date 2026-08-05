Путин призвал увеличить число врачей в Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым.
- Президент указал на необходимость увеличить в Белгородской области количество врачей и медицинских специалистов на душу населения.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на необходимость увеличить в Белгородской области количество врачей и медицинских специалистов на душу населения.
Глава государства в среду встретился в Кремле с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым.
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"Что касается социалки, то одна из проблем - это необходимость увеличения количества врачей, специалистов на душу населения. Есть и другие вопросы, сейчас мы с вами обо всем поговорим", - обратился Путин к врио главы региона.