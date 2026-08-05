Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал увеличить число врачей в Белгородской области - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 05.08.2026
Путин призвал увеличить число врачей в Белгородской области

Путин заявил о необходимости увеличить число врачей в Белгородской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым.
  • Президент указал на необходимость увеличить в Белгородской области количество врачей и медицинских специалистов на душу населения.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на необходимость увеличить в Белгородской области количество врачей и медицинских специалистов на душу населения.
Глава государства в среду встретился в Кремле с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым.
«
"Что касается социалки, то одна из проблем - это необходимость увеличения количества врачей, специалистов на душу населения. Есть и другие вопросы, сейчас мы с вами обо всем поговорим", - обратился Путин к врио главы региона.
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 5 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Шуваев доложил Путину об участившихся обстрелах Белгородской области
Вчера, 16:47
 
ОбществоБелгородская областьРоссияВладимир ПутинАлександр Шуваев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала