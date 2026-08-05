Путин попросил военных изложить оценки ситуации на линии соприкосновения

"Хотел бы услышать ваши оценки того, что происходит сейчас на линии боевого соприкосновения и от министра обороны в целом, от начальника генерального штаба, и в зоне ответственности тех группировок, которыми вы командовали до сих пор", - сказал глава государства в ходе встречи с руководством министерства обороны РФ.