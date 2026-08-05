Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил военных изложить оценки ситуации на линии соприкосновения - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 05.08.2026 (обновлено: 16:53 05.08.2026)
Путин попросил военных изложить оценки ситуации на линии соприкосновения

Путин попросил военных изложить оценки ситуации на ЛБС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит встречу с руководством Министерства обороны. 5 августа 2026
Президент Владимир Путин проводит встречу с руководством Министерства обороны. 5 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин провел встречу с руководством Минобороны.
  • Глава государства попросил военных изложить оценки текущей ситуации на линии боевого соприкосновения.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны попросил военных изложить оценки текущей ситуации на линии боевого соприкосновения.
"Хотел бы услышать ваши оценки того, что происходит сейчас на линии боевого соприкосновения и от министра обороны в целом, от начальника генерального штаба, и в зоне ответственности тех группировок, которыми вы командовали до сих пор", - сказал глава государства в ходе встречи с руководством министерства обороны РФ.
Андрей Иванаев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Путин назначил Иванаева командующим войсками Центрального военного округа
Вчера, 14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала