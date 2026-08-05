Путин назвал главный вопрос для Белгородской области

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал главным на данный момент для Белгородской области обеспечение безопасности людей, но попросил врио главы региона Александра Шуваева не забывать и о социальных вопросах.

"Я понимаю, что самый главный вопрос сейчас - вопрос обеспечения безопасности, жизни и здоровья людей, но и вопросы социального характера, экономического развития, мы их забывать не должны", - сказал Путин на встрече с врио главы региона.