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Путин назвал главный вопрос для Белгородской области - РИА Новости, 05.08.2026
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16:46 05.08.2026 (обновлено: 16:59 05.08.2026)
Путин назвал главный вопрос для Белгородской области

Путин назвал вопрос безопасности людей главным для Белгородской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев во время встречи в Кремле. 5 августа 2026
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев во время встречи в Кремле. 5 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев во время встречи в Кремле. 5 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин провел встречу с врио главы Белгородской области Шуваевым.
  • Путин назвал главным вопросом обеспечение безопасности жителей Белгородской области, но отметил, что не стоит забывать и о социальных вопросах, в частности о необходимости увеличения количества врачей и специалистов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал главным на данный момент для Белгородской области обеспечение безопасности людей, но попросил врио главы региона Александра Шуваева не забывать и о социальных вопросах.
Путин в среду провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Александром Шуваевым.
"Я понимаю, что самый главный вопрос сейчас - вопрос обеспечения безопасности, жизни и здоровья людей, но и вопросы социального характера, экономического развития, мы их забывать не должны", - сказал Путин на встрече с врио главы региона.
Глава государства отметил, что среди социальных вопросов в Белгородской области существует необходимость увеличения количества врачей и специалистов на душу населения.
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 5 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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