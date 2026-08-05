Путин назвал главный вопрос для Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел встречу с врио главы Белгородской области Шуваевым.
- Путин назвал главным вопросом обеспечение безопасности жителей Белгородской области, но отметил, что не стоит забывать и о социальных вопросах, в частности о необходимости увеличения количества врачей и специалистов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал главным на данный момент для Белгородской области обеспечение безопасности людей, но попросил врио главы региона Александра Шуваева не забывать и о социальных вопросах.
Путин в среду провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Александром Шуваевым.
"Я понимаю, что самый главный вопрос сейчас - вопрос обеспечения безопасности, жизни и здоровья людей, но и вопросы социального характера, экономического развития, мы их забывать не должны", - сказал Путин на встрече с врио главы региона.
Глава государства отметил, что среди социальных вопросов в Белгородской области существует необходимость увеличения количества врачей и специалистов на душу населения.