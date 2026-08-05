Путин обсудил с Шуваевым обеспечение безопасности Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин на встрече с врио главы Белгородской области Шуваевым назвал безопасность жителей приоритетом.
- Он призвал активно решать вопросы социального характера.
- Среди прочего, по его словам, в регионе нужно увеличивать число врачей и специалистов на душу населения.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Александром Шуваевым назвал безопасность жителей приоритетом.
"Самый главный вопрос сейчас — вопрос обеспечения безопасности, жизни и здоровья людей, но и вопросы социального характера, экономического развития, мы их забывать не должны", — отметил он.
Так, в регионе нужно увеличивать число врачей и специалистов на душу населения.
"Во взаимодействии с Министерством обороны, добровольческим формированием "БАРС-Белгород" мы наладили систему и уже больше 50 процентов дронов самолетного типа сбиваем", — рассказал он.
Как уточнил врио губернатора, на апробации в регионе сейчас находятся средства ПВО, предоставленные мэром Москвы Сергеем Собяниным.
"Он обещал помочь для большего развития. Но также он продолжает помогать своими системами, мы все это развиваем", — пояснил Шуваев.
В середине мая Путин принял отставку бывшего главы Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию. Временно исполнять его обязанности он поручил Шуваеву — Герою России, ветерану спецоперации на Украине и участнику второго потока программы "Время героев". До этого с января 2026 года он был заместителем губернатора Иркутской области.