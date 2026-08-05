Путин обсудил с Шуваевым обеспечение безопасности Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин на встрече с врио главы Белгородской области Шуваевым назвал безопасность жителей приоритетом.

Он призвал активно решать вопросы социального характера.

Среди прочего, по его словам, в регионе нужно увеличивать число врачей и специалистов на душу населения.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Александром Шуваевым назвал безопасность жителей приоритетом.

"Самый главный вопрос сейчас — вопрос обеспечения безопасности, жизни и здоровья людей, но и вопросы социального характера, экономического развития, мы их забывать не должны", — отметил он.

Так, в регионе нужно увеличивать число врачей и специалистов на душу населения.

Шуваев , в свою очередь, доложил президенту об отражении атак ВСУ , которые, по его словам, участились за последние две недели.

"Во взаимодействии с Министерством обороны, добровольческим формированием "БАРС-Белгород" мы наладили систему и уже больше 50 процентов дронов самолетного типа сбиваем", — рассказал он.

Как уточнил врио губернатора, на апробации в регионе сейчас находятся средства ПВО, предоставленные мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Он обещал помочь для большего развития. Но также он продолжает помогать своими системами, мы все это развиваем", — пояснил Шуваев.