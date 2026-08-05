Путин провел перестановки в руководстве Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны РФ и среди командующих группировками войск в зоне специальной военной операции.

Командующим группировкой войск "Центр" назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, а Валерий Солодчук стал главой служб тыла.

Петр Болгарев назначен исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и группировкой войск "Восток", а Денис Лямин возглавит российские войска беспилотных систем.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве министерства обороны РФ и среди командующих группировками войск в зоне специальной военной операции.

Глава государства в среду встретился в Кремле с руководством Минобороны. Президент сообщил, что назначил командующего группировкой войск "Центр" Валерия Солодчука главой служб тыла, а взять командование группировкой "Центр" предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву, который был командующим группировкой "Восток".

Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и группировкой войск "Восток" назначен начальник штаба этой группировки Петр Болгарев. А начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин возглавит российские войска беспилотных систем. Все эти военнослужащие присутствовали на встрече с президентом.