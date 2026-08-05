Путин провел перестановки в руководстве Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны РФ и среди командующих группировками войск в зоне специальной военной операции.
- Командующим группировкой войск "Центр" назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, а Валерий Солодчук стал главой служб тыла.
- Петр Болгарев назначен исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и группировкой войск "Восток", а Денис Лямин возглавит российские войска беспилотных систем.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве министерства обороны РФ и среди командующих группировками войск в зоне специальной военной операции.
Глава государства в среду встретился в Кремле с руководством Минобороны. Президент сообщил, что назначил командующего группировкой войск "Центр" Валерия Солодчука главой служб тыла, а взять командование группировкой "Центр" предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву, который был командующим группировкой "Восток".
Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и группировкой войск "Восток" назначен начальник штаба этой группировки Петр Болгарев. А начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин возглавит российские войска беспилотных систем. Все эти военнослужащие присутствовали на встрече с президентом.
"Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач. Хочу вас поблагодарить за то, что было сделано вами до настоящего времени. Передайте самые наилучшие слова благодарности всем вашим бойцам и командирам", - обратился Путин к военным.