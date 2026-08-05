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Путин провел перестановки в руководстве Минобороны - РИА Новости, 05.08.2026
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13:37 05.08.2026 (обновлено: 14:32 05.08.2026)
Путин провел перестановки в руководстве Минобороны

Путин провел перестановки в руководстве Минобороны и группировок войск

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны РФ и среди командующих группировками войск в зоне специальной военной операции.
  • Командующим группировкой войск "Центр" назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, а Валерий Солодчук стал главой служб тыла.
  • Петр Болгарев назначен исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и группировкой войск "Восток", а Денис Лямин возглавит российские войска беспилотных систем.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве министерства обороны РФ и среди командующих группировками войск в зоне специальной военной операции.
Глава государства в среду встретился в Кремле с руководством Минобороны. Президент сообщил, что назначил командующего группировкой войск "Центр" Валерия Солодчука главой служб тыла, а взять командование группировкой "Центр" предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву, который был командующим группировкой "Восток".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Путин выразил уверенность в новом руководителе службы тыла
Вчера, 13:00
Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и группировкой войск "Восток" назначен начальник штаба этой группировки Петр Болгарев. А начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин возглавит российские войска беспилотных систем. Все эти военнослужащие присутствовали на встрече с президентом.
"Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач. Хочу вас поблагодарить за то, что было сделано вами до настоящего времени. Передайте самые наилучшие слова благодарности всем вашим бойцам и командирам", - обратился Путин к военным.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Путин рассказал о важности группировки войск "Центр" для освобождения ДНР
Вчера, 12:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасностьДенис ЛяминПетр БолгаревАндрей ИванаевВалерий Солодчук
 
 
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