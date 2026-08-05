Путин предложил Иванаеву возглавить группировку "Центр"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву возглавить группировку "Центр".
- Путин выразил уверенность, что Андрей Сергеевич справится с поставленной задачей.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву возглавить группировку "Центр" и выразил уверенность, что он с этой задачей справится.
"Группировка "Центр" - одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики, и вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать – не простой вопрос. И прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок", - объявил Путин в среду в Москве на встрече с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.
Он выразил уверенность, что, "безусловно, Андрей Сергеевич с этой задачей справится".
Кроме того, глава государства подчеркнул, что качество боевой работы российских войск на этом направлении не должно быть утрачено.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18