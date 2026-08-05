Путин предложил Иванаеву возглавить группировку "Центр"

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву возглавить группировку "Центр".

Путин выразил уверенность, что Андрей Сергеевич справится с поставленной задачей.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву возглавить группировку "Центр" и выразил уверенность, что он с этой задачей справится.

"Группировка "Центр" - одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики , и вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать – не простой вопрос. И прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок", - объявил Путин в среду в Москве на встрече с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.

Он выразил уверенность, что, "безусловно, Андрей Сергеевич с этой задачей справится".