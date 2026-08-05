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Путин предложил Иванаеву возглавить группировку "Центр" - РИА Новости, 05.08.2026
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13:08 05.08.2026 (обновлено: 14:32 05.08.2026)
Путин предложил Иванаеву возглавить группировку "Центр"

Путин предложил генералу Иванаеву возглавить группировку войск "Центр"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву возглавить группировку "Центр".
  • Путин выразил уверенность, что Андрей Сергеевич справится с поставленной задачей.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву возглавить группировку "Центр" и выразил уверенность, что он с этой задачей справится.
"Группировка "Центр" - одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики, и вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать – не простой вопрос. И прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок", - объявил Путин в среду в Москве на встрече с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.
Он выразил уверенность, что, "безусловно, Андрей Сергеевич с этой задачей справится".
Кроме того, глава государства подчеркнул, что качество боевой работы российских войск на этом направлении не должно быть утрачено.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаМоскваВладимир ПутинАндрей Иванаев
 
 
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