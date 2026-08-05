Путин выразил уверенность в новом руководителе службы тыла

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука главой служб тыла.
- Путин выразил уверенность в том, что Солодчук проявит свои лучшие организаторские качества в новой должности.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что Валерий Солодчук в руководстве службами тыла проявит лучшие организаторские качества.
Путин назначил командующего группировкой войск "Центр" Валерия Солодчука главой служб тыла.
"Валерий Николаевич, мы с вами знакомы, уже знакомы хорошо, и, безусловно, вы один из наиболее талантливых командиров сегодня. Неслучайно сказал, что руководство службами тыла - это тоже боевая работа, уверен, что и здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества", - заявил российский лидер на встрече с руководством Минобороны России.