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Путин выразил уверенность в новом руководителе службы тыла - РИА Новости, 05.08.2026
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13:00 05.08.2026 (обновлено: 14:32 05.08.2026)
Путин выразил уверенность в новом руководителе службы тыла

Путин выразил уверенность в выборе Солодчука на должность главы службы тыла

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука главой служб тыла.
  • Путин выразил уверенность в том, что Солодчук проявит свои лучшие организаторские качества в новой должности.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что Валерий Солодчук в руководстве службами тыла проявит лучшие организаторские качества.
Путин назначил командующего группировкой войск "Центр" Валерия Солодчука главой служб тыла.
"Валерий Николаевич, мы с вами знакомы, уже знакомы хорошо, и, безусловно, вы один из наиболее талантливых командиров сегодня. Неслучайно сказал, что руководство службами тыла - это тоже боевая работа, уверен, что и здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества", - заявил российский лидер на встрече с руководством Минобороны России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВалерий Солодчук
 
 
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