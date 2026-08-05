Путин выразил уверенность в новом руководителе службы тыла

"Валерий Николаевич, мы с вами знакомы, уже знакомы хорошо, и, безусловно, вы один из наиболее талантливых командиров сегодня. Неслучайно сказал, что руководство службами тыла - это тоже боевая работа, уверен, что и здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества", - заявил российский лидер на встрече с руководством Минобороны России.