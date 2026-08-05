Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы продвижения группировки "Восток" в зоне СВО.
- Командовать группировкой войск "Центр" будет Андрей Сергеевич Иванаев, а исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой "Восток" назначается Петр Николаевич Болгарев.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Темпы продвижения группировки "Восток" в зоне СВО вызывают самые высокие оценки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством министерства обороны РФ.
"Вопрос к самому Андрею Сергеевичу (Иванаеву - ред.): кто, по его мнению, мог бы возглавить группировку "Восток", которая действует энергично, активно и продвигается такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки", - сказал Путин.
В ходе встречи глава государства объявил, что командовать группировкой войск "Центр" теперь будет Андрей Сергеевич Иванаев, ранее командовавший группировкой "Восток". А исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой "Восток" назначается начальник штаба этой группировки Петр Николаевич Болгарев.
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