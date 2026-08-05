Путин высоко оценил темпы продвижения группировки "Восток"

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Темпы продвижения группировки "Восток" в зоне СВО вызывают самые высокие оценки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством министерства обороны РФ.

В ходе встречи глава государства объявил, что командовать группировкой войск "Центр" теперь будет Андрей Сергеевич Иванаев, ранее командовавший группировкой "Восток". А исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой "Восток" назначается начальник штаба этой группировки Петр Николаевич Болгарев.