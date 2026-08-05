Путин оценил действия группировки войск "Восток" в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск "Восток" в зоне спецоперации действует энергично и активно, заявил Владимир Путин.
- Президент задал вопрос Андрею Иванаеву о том, кто мог бы возглавить группировку "Восток".
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" в зоне спецоперации действует энергично и активно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вопрос к самому Андрею Сергеевичу, кто, по его мнению, мог бы возглавить группировку "Восток", которая действует энергично, активно и продвигается такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки", - сказал Путин, обращаясь к Андрею Иванаеву, которому ранее предложил возглавить группировку "Центр", на встрече с руководством Минобороны РФ.
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22 июня 2022, 17:18