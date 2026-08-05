Путин рассказал о важности группировки войск "Центр" для освобождения ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин назвал группировку войск "Центр" одним из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению ДНР.
- Командовать группировкой войск "Центр" теперь будет Иванаев Андрей Сергеевич.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Путин назвал группировку войск "Центр" одним из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению ДНР.
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"Группировка "Центр" одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики", - заявил Путин.
Он добавил, что командовать группировкой войск центр теперь будет Иванаев Андрей Сергеевич.
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