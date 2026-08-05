Путин назначил командующего группировкой войск "Центр" главой службы тыла

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назначил Валерия Солодчука, командующего группировкой войск «Центр», главой службы тыла.
- Решение о сосредоточении всех служб тыла в одних руках было принято по предложению министра обороны.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что назначил командующего группировкой войск "Центр" Валерия Солодчука главой службы тыла.
"По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая работа. На должность по этому направлению, мной принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич", - сказал Путин на встрече с руководством министерства обороны РФ.
Обращаясь к Солодчуку, глава государства выразил уверенность, что на новом посту он сможет проявить свои лучшие организаторские качества.