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Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне СВО - РИА Новости, 05.08.2026
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12:46 05.08.2026 (обновлено: 15:10 05.08.2026)
Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне СВО

Путин провел перестановки в командовании группировок войск в зоне СВО

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации.
  • Валерий Солодчук возглавит все службы тыла.
  • Андрей Иванаев будет управлять группировкой "Центр".
  • Петр Болгарев станет исполняющим обязанности командующего "Востоком".
  • Денис Лямин займет пост главы Войск беспилотных систем.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации.
  • По предложению Минобороны все службы тыла сосредоточат в одних руках — это направление возглавил генерал-полковник Валерий Солодчук.
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Под его командованием бойцы "Центра" взяли под контроль Красноармейск и Димитров в ДНР, а также значительно продвинулись на Добропольском направлении. Также Солодчук руководил операциями на Харьковском направлении и отвечал за освобождение Курской области.
© POOL | Перейти в медиабанкДенис Лямин и Валерий Солодчук во время встречи с президентом Владимиром Путиным
Денис Лямин и Валерий Солодчук во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© POOL
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Денис Лямин и Валерий Солодчук во время встречи с президентом Владимиром Путиным
  • Группировка "Центр" перешла под управление генерал-полковника Андрея Иванаева.
  • Исполняющим обязанности командующего "Востоком" станет генерал-лейтенант Петр Болгарев.
Во время службы Иванаева и Болгарева в группировке "Восток" ее бойцы освободили Великую Новоселку в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области, а также расширили зону безопасности в Днепропетровской области.
  • Генерал-полковник Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем.
В 2023-м он командовал 58-й гвардейской общевойсковой армией, отражавшей провальное контрнаступление ВСУ. Затем руководил штабом группировки "Центр". В частности, участвовал в операции по освобождению Авдеевки.
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