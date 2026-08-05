Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации.
- Валерий Солодчук возглавит все службы тыла.
- Андрей Иванаев будет управлять группировкой "Центр".
- Петр Болгарев станет исполняющим обязанности командующего "Востоком".
- Денис Лямин займет пост главы Войск беспилотных систем.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации.
- По предложению Минобороны все службы тыла сосредоточат в одних руках — это направление возглавил генерал-полковник Валерий Солодчук.
Под его командованием бойцы "Центра" взяли под контроль Красноармейск и Димитров в ДНР, а также значительно продвинулись на Добропольском направлении. Также Солодчук руководил операциями на Харьковском направлении и отвечал за освобождение Курской области.
© POOL | Перейти в медиабанкДенис Лямин и Валерий Солодчук во время встречи с президентом Владимиром Путиным
© POOL
Денис Лямин и Валерий Солодчук во время встречи с президентом Владимиром Путиным
- Группировка "Центр" перешла под управление генерал-полковника Андрея Иванаева.
- Исполняющим обязанности командующего "Востоком" станет генерал-лейтенант Петр Болгарев.
Во время службы Иванаева и Болгарева в группировке "Восток" ее бойцы освободили Великую Новоселку в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области, а также расширили зону безопасности в Днепропетровской области.
- Генерал-полковник Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем.
В 2023-м он командовал 58-й гвардейской общевойсковой армией, отражавшей провальное контрнаступление ВСУ. Затем руководил штабом группировки "Центр". В частности, участвовал в операции по освобождению Авдеевки.
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