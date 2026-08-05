Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне СВО

Денис Лямин и Валерий Солодчук во время встречи с президентом Владимиром Путиным

Денис Лямин и Валерий Солодчук во время встречи с президентом Владимиром Путиным

Во время службы Иванаева и Болгарева в группировке "Восток" ее бойцы освободили Великую Новоселку в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области, а также расширили зону безопасности в Днепропетровской области.