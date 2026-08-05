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Путин рассказал о совершенствовании структуры Минобороны - РИА Новости, 05.08.2026
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12:42 05.08.2026 (обновлено: 13:03 05.08.2026)
Путин рассказал о совершенствовании структуры Минобороны

Путин: структуру Минобороны совершенствуют, исходя из опыта СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил о продолжении совершенствования структуры Минобороны России.
  • Изменения в структуре Минобороны России происходят с учетом опыта специальной военной операции.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Совершенствование структуры Минобороны России продолжается, исходя из опыта СВО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МО РФ.
"Продолжается совершенствование структуры министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции", - сказал российский лидер.
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РоссияВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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