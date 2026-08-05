Путин рассказал о совершенствовании структуры Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил о продолжении совершенствования структуры Минобороны России.
- Изменения в структуре Минобороны России происходят с учетом опыта специальной военной операции.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Совершенствование структуры Минобороны России продолжается, исходя из опыта СВО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МО РФ.
"Продолжается совершенствование структуры министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции", - сказал российский лидер.
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22 июня 2022, 17:18