Путин встретился с руководством Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны, в которой принял участие министр обороны России Андрей Белоусов.
- На предыдущей встрече 26 июля обсуждались финансовые, организационные и международные вопросы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с руководством Минобороны.
Во встрече в том числе приняли участие министр обороны России Андрей Белоусов, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, а также командующие и начальники штабов группировок войск "Центр" и "Восток".
В рамках встречи обсуждались кадровые перестановки внутри министерства. Так, Валерий Солодчук будет руководить всеми службами тыла, исполняющим обязанности начальника группировкой "Восток" назначается Петр Болгарев, командовать группировкой войск "Центр" теперь будет Андрей Иванаев, командующим войсками беспилотных систем будет Денис Лямин.
Предыдущая рабочая встреча с Белоусовым состоялась 26 июля в День ВМФ. На ней, по словам главы государства, обсуждался ряд вопросов, в том числе финансовые, организационные и международные.