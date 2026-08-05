Путин встретился с руководством Минобороны

В рамках встречи обсуждались кадровые перестановки внутри министерства. Так, Валерий Солодчук будет руководить всеми службами тыла, исполняющим обязанности начальника группировкой "Восток" назначается Петр Болгарев, командовать группировкой войск "Центр" теперь будет Андрей Иванаев, командующим войсками беспилотных систем будет Денис Лямин.

Предыдущая рабочая встреча с Белоусовым состоялась 26 июля в День ВМФ. На ней, по словам главы государства, обсуждался ряд вопросов, в том числе финансовые, организационные и международные.