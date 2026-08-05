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Путин назначил главу войск беспилотных систем - РИА Новости, 05.08.2026
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13:37 05.08.2026 (обновлено: 14:31 05.08.2026)
Путин назначил главу войск беспилотных систем

Путин назначил Дениса Лямина главой войск беспилотных систем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что войска беспилотных систем РФ возглавит Денис Лямин.
  • Денис Лямин до настоящего времени был начальником штаба группировки «Центр» и зарекомендовал себя как один из наиболее квалифицированных специалистов в сфере беспилотных систем.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Войска беспилотных систем РФ возглавит начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Всем хорошо известно, что принято решение о создании нового рода войск - войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке "Центр" в качестве начальника штаба", - сказал Путин на встрече с руководством министерства обороны РФ.
Глава государства выразил надежду, что Лямин доведет до завершения формирование нового рода войск - войск беспилотных систем.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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Вчера, 13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинДенис Лямин
 
 
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