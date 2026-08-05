Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что войска беспилотных систем РФ возглавит Денис Лямин.
- Денис Лямин до настоящего времени был начальником штаба группировки «Центр» и зарекомендовал себя как один из наиболее квалифицированных специалистов в сфере беспилотных систем.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Войска беспилотных систем РФ возглавит начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Всем хорошо известно, что принято решение о создании нового рода войск - войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке "Центр" в качестве начальника штаба", - сказал Путин на встрече с руководством министерства обороны РФ.
Глава государства выразил надежду, что Лямин доведет до завершения формирование нового рода войск - войск беспилотных систем.