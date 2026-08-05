Волков осмотрел строительство путепровода в Люберцах

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков изучил ход работ по строительству путепровода через железнодорожные пути вблизи станции МЦД-3 "Люберцы", сообщает пресс-служба окружной администрации.

В настоящее время подрядная организация приступила к укрупнительной сборке металлоконструкций будущей эстакады.

Волков назвал объект историческим для Люберец.

"Подрядчик устраивает ростверк по шестой опоре, ведет укрупнительную сборку металлоконструкций, переносит инженерные сети, переустраивает сети водоотведения на Проектируемом проезде 4037. Сейчас подрядная организация активно готовится к надвижке пролета", – цитирует пресс-служба слова Волкова.

Длина четырехполосного путепровода составит 270 метров. Он соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект и существенно повысит транспортную доступность между северным и южным районами города. Существующий тоннель после запуска движения по путепроводу будет реорганизован в пешеходный.