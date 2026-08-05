Краткий пересказ от РИА ИИ
- Певица Пугачева перенесла операцию по замене тазобедренного сустава.
- Артистка объяснила появление с тростью на фестивале в Юрмале тем, что сломала тазобедренную кость после падения.
- Музыкальный продюсер Сергей Дворцов отметил, что из-за возраста Пугачевой восстановление дается ей с трудом.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Певица Алла Пугачева перенесла операцию по замене тазобедренного сустава и проходит сложный процесс восстановления, рассказал РИА Новости музыкальный продюсер Сергей Дворцов.
Ранее Пугачева появилась с тростью на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Артистка объяснила это тем, что после падения сломала тазобедренную кость. Она также сообщила, что на фоне переживаний из-за состояния здоровья у нее появились панические атаки. Представитель певицы Елена Чупракова, в свою очередь, рассказала РИА Новости, что Пугачева чувствует себя хорошо после перелома, а тростью пользуется лишь для удобства.
"Алла Борисовна действительно перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Операция была, насколько я знаю, сложная, и в силу возраста Аллы Борисовны, выход в люди и восстановление даются ей с трудом", - сказал он, комментируя состояние Пугачевой.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. Третьего ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
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