Пугачева перенесла операцию по замене тазобедренного сустава

"Алла Борисовна действительно перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Операция была, насколько я знаю, сложная, и в силу возраста Аллы Борисовны, выход в люди и восстановление даются ей с трудом", - сказал он, комментируя состояние Пугачевой.

Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. Третьего ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.