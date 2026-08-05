Психолог связала тревогу с желанием не отставать от других

Краткий пересказ от РИА ИИ Тревогу и ощущение упущенного порождает желание не отставать от друзей и блогеров, рассказала психолог Ангелина Сурина.

"Синдром упущенного лета" — это сигнал о постоянной тревоге: человек беспокоится, что не успеет что-то сделать в жизни, пояснила психолог.

Чтобы справиться с тревогой, психолог порекомендовала научиться оценивать то, что уже сделано, и сравнивать себя с собой в прошлом, а также жить настоящим и составлять реалистичные планы.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Желание не отставать от друзей и блогеров порождает тревогу и ощущение упущенного, рассказала психолог Ангелина Сурина.

"Если говорить коротко, то все мы хотим не просто так жизнь прожить, а что-то реализовать. И чаще всего это связано с разницей, со сравнением. Мы сравниваем, как живут другие: наши друзья, подруги, блогеры", - сказала Сурина 360.ru

По словам специалиста, "синдром упущенного лета" - это сигнал о постоянной тревоге: человек беспокоится, что не успеет что-то сделать по жизни, а летом ситуация усугубляется. Свою значимость люди часто повышают через действия или предметы - покупки, путешествия, реализацию мечты, подчеркнула Сурина.

"Это потребность в социализации, в реализации в обществе, чтобы тебя приняли. По сути, потребность идет еще из детства. Это желание видеть, что тебя приняли в общество, что ты классный, крутой, талантливый. А если еще глубже, то это потребность в любви в принципе, и родительской, и общества", - отметила специалист.