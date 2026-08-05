Россияне заняли четвертое место в прыжках в воду с вышки в миксте на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирослав Киселев и Александра Кедрина заняли четвертое место в синхронных прыжках в воду с вышки в миксте на чемпионате Европы по водным видам спорта.
- Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россияне Мирослав Киселев и Александра Кедрина заняли четвертое место в синхронных прыжках в воду с вышки в миксте на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
14-летний Киселев и 16-летняя Кедрина набрали 292,56 балла.
Победу одержали украинцы Алексей Середа и Ксения Байло (323,16 балла), второе место заняли немцы Уле Рослер и Полин Пфайф (317,76), тройку замкнули испанцы Хорхе Родригес и Ана Карвахаль (297,48).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.