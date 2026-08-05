Иран и Оман согласовали проект открытия Ормузского пролива, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран и Оман согласовали основные положения проекта соглашения об открытии Ормузского пролива.
- Проект предусматривает создание отдельных маршрутов для входящих и выходящих судов, при этом Иран не сможет взимать пошлины или плату за обслуживание.
- Проект соглашения был передан США, странам Ближнего Востока и высшему руководству Ирана для утверждения, предполагается, что договор будет действовать 60 дней.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Иран и Оман согласовали основные положения проекта соглашения об открытии Ормузского пролива, которое предусматривает создание отдельных маршрутов для входящих и выходящих судов, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее в среду официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что Тегеран и Маскат согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе. При этом заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади уточнил, что новый маршрут в Ормузском проливе временный, он будет действовать два-четыре месяца.
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"В среду Иран и Оман завершали подготовку проекта соглашения об открытии Ормузского пролива, которое предоставило бы Тегерану право контроля над судами, входящими в Персидский залив, но не позволяло бы ему взимать пошлины или плату за обслуживание", - пишет газета.
Утверждается, что суда, входящие в Персидский залив, будут использовать маршрут вблизи иранского побережья в координации с Тегераном, а выходящие из пролива - маршрут в территориальных водах Омана при взаимодействии с Маскатом. При этом соглашение не предусматривает введения Ираном сборов или пошлин за проход судов, говорится в публикации.
По данным WSJ, проект соглашения был передан США, странам Ближнего Востока и высшему руководству Ирана для утверждения. Предполагается, что договор будет действовать 60 дней и может открыть путь к возобновлению переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе Ирана и возможному смягчению санкций, сообщает издание.