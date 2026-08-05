Иран и Оман согласовали проект открытия Ормузского пролива, пишут СМИ

"В среду Иран и Оман завершали подготовку проекта соглашения об открытии Ормузского пролива, которое предоставило бы Тегерану право контроля над судами, входящими в Персидский залив, но не позволяло бы ему взимать пошлины или плату за обслуживание", - пишет газета.

Утверждается, что суда, входящие в Персидский залив, будут использовать маршрут вблизи иранского побережья в координации с Тегераном, а выходящие из пролива - маршрут в территориальных водах Омана при взаимодействии с Маскатом. При этом соглашение не предусматривает введения Ираном сборов или пошлин за проход судов, говорится в публикации.