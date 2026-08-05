Двух жителей Кузбасса осудили за похищение и истязание 13-летнего мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое жителей города Юрги похитили и избили 13-летнего мальчика, совершили в отношении него насильственные действия, в том числе сексуального характера.

Злоумышленники получили от 4 до 16 лет строгого режима.

Уголовное дело в отношении третьего соучастника прекращено в связи с его смертью.

КЕМЕРОВО, 5 авг – РИА Новости. Два жителя города Юрги Кемеровской области Кузбасса получили от 4 до 16 лет строгого режима за похищение и истязание 13-летнего мальчика и насилие над ним, сообщили РИА Новости в пресс-службе Два жителя города Юрги Кемеровской области Кузбасса получили от 4 до 16 лет строгого режима за похищение и истязание 13-летнего мальчика и насилие над ним, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области

По данным ведомства, в апреле 2024 года в Юрге двое людей по малозначительному поводу устроили ссору с 13-летним мальчиком, которого знали.

"После чего, насильно поместив его в багажник автомобиля, отвезли на безлюдный участок местности, где вместе с третьим соучастником избили потерпевшего и совершили в отношении него иные насильственные действия, в том числе один из фигурантов - насильственные действия сексуального характера", – сообщили в ведомстве.

Затем злоумышленники вновь затолкали ребенка в багажник и привезли в район деревни Новоягодное, где продолжили издеваться над ним. После чего оставили мальчика на месте происшествия и скрылись.

Следователями регионального СК и сотрудниками МВД личности фигурантов и их местонахождение были установлены. Они были арестованы.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), пунктам "г", "д", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), пункту "в" части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

"Приговором суда осужденным в зависимости от роли и степени участия каждого назначены наказания в виде 16 и 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Автомобиль, использованный при совершении преступлений, конфискован в доход государства", – сообщили в ведомстве.