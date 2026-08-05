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Пост Дмитриева про "варваров у ворот" набрал миллион просмотров - РИА Новости, 05.08.2026
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21:13 05.08.2026
Пост Дмитриева про "варваров у ворот" набрал миллион просмотров

Пост Дмитриева о миграционном кризисе в Сеуте набрал миллион просмотров

© AP Photo / Michel EulerГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Michel Euler
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитриев сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с захватом и разорением Рима варварами.
  • Пост Дмитриева в соцсети X набрал более 1 миллиона просмотров.
  • В конце июля в испанский город Сеута проникли около 72 тысяч мигрантов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Публикация спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в соцсети X, сравнивающая миграционный кризис в испанской Сеуте с захватом и разорением Рима варварами, набрал 1 миллион просмотров.
Ранее Дмитриев разместил картину "Крушение" американского художника Томаса Коула из серии "Путь империи" и фотографию окрестностей Сеуты. По состоянию на 5 августа пост посмотрели почти 1,1 миллиона пользователей.
"Люди понимают, что варвары уже у ворот, ведь история повторяется - и этот простой визуальный пост набрал более 1 миллиона просмотров", - также написал он в X.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. По данным МВД Испании, в город проникли около 72 тысяч человек, порядка 70 тысяч из них впоследствии вернулись в Марокко.
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