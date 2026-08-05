Пост Дмитриева про "варваров у ворот" набрал миллион просмотров

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Публикация спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в соцсети X, сравнивающая миграционный кризис в испанской Сеуте с захватом и разорением Рима варварами, набрал 1 миллион просмотров.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. По данным МВД Испании, в город проникли около 72 тысяч человек, порядка 70 тысяч из них впоследствии вернулись в Марокко.