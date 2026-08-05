Краткий пересказ от РИА ИИ Польша отказалась задерживать подлежащих мобилизации украинцев.

Силовые решения в этом вопросе не предусмотрены, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

ВАРШАВА, 5 авг – РИА Новости. Польша отказалась задерживать и силой отправлять на Украину подлежащих мобилизации украинцев, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк в эфире радио Польша отказалась задерживать и силой отправлять на Украину подлежащих мобилизации украинцев, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк в эфире радио Zet

"Мы обсуждали это некоторое время назад, когда с Украины раздавались голоса о том, что они с радостью мобилизуют тех, кто уехал и подлежит обязательной мобилизации. Существуют определенные правила, касающиеся возраста, размера семьи, количества детей и так далее. Поэтому мы решили, что не будем этого делать, то есть силами полиции задерживать таких людей и передавать их", - сказал он.

По словам министра, "силовые решения не предусмотрены" в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может принять директиву, запрещающую въезд в ЕС подлежащих мобилизации граждан Украины. Ожидается, что в силу он вступит весной 2027 года.

Кроме того, по данным европейских СМИ, в ЕС обсуждается возможность ограничения действия программ временной защиты для украинских мужчин призывного возраста в случае их дальнейшего продления.