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Польша отказалась силой отправлять на Украину подлежащих мобилизации - РИА Новости, 05.08.2026
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11:05 05.08.2026
Польша отказалась силой отправлять на Украину подлежащих мобилизации

Семоняк: Польша не будет задерживать и силой отправлять на Украину призывников

© Shutterstock/FOTODOM / FotoDaxАвтомобиль полиции в Польше
Автомобиль полиции в Польше - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / FotoDax
Автомобиль полиции в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша отказалась задерживать подлежащих мобилизации украинцев.
  • Силовые решения в этом вопросе не предусмотрены, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.
ВАРШАВА, 5 авг – РИА Новости. Польша отказалась задерживать и силой отправлять на Украину подлежащих мобилизации украинцев, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк в эфире радио Zet.
"Мы обсуждали это некоторое время назад, когда с Украины раздавались голоса о том, что они с радостью мобилизуют тех, кто уехал и подлежит обязательной мобилизации. Существуют определенные правила, касающиеся возраста, размера семьи, количества детей и так далее. Поэтому мы решили, что не будем этого делать, то есть силами полиции задерживать таких людей и передавать их", - сказал он.
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По словам министра, "силовые решения не предусмотрены" в этом вопросе.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может принять директиву, запрещающую въезд в ЕС подлежащих мобилизации граждан Украины. Ожидается, что в силу он вступит весной 2027 года.
Кроме того, по данным европейских СМИ, в ЕС обсуждается возможность ограничения действия программ временной защиты для украинских мужчин призывного возраста в случае их дальнейшего продления.
По данным Евростата, временной защитой в странах ЕС пользуются 4,3 миллиона украинцев, больше всего в Германии (1,2 миллиона) и Польше (960 тысяч).
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