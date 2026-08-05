Пожар в квартире на улице Менжинского в Москве

Пожар в квартире на улице Менжинского в Москве

© Кадр видео из соцсетей Пожар в квартире на улице Менжинского в Москве

В Москве женщина устроила пожар в квартире после прихода приставов

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщина устроила пожар в квартире на улице Менжинского в Москве, когда к ней пришли судебные приставы.

Пострадавшую с сильными ожогами доставили в институт Склифосовского, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Женщина устроила пожар в квартире в Женщина устроила пожар в квартире в Москве , когда к ней пришли судебные приставы, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

"По предварительным данным, женщина разлила легковоспламеняющуюся жидкость и совершила поджог после того, как к ней пришли судебные приставы. Женщина госпитализирована, приставы не пострадали", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возгорание уже ликвидировано.

Как рассказал РИА Новости другой представитель экстренных служб, пожилая женщина пострадала при пожаре в доме на улице Менжинского, ее доставили с сильными ожогами в институт Склифосовского. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.