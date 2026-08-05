Подросток из Дагестана рассказал, как спас ребенка, стоящего на балконе

МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток из дагестанского Каспийска Абдулла Баширов, спасший едва не выпавшего из окна многоэтажки маленького ребенка, рассказал РИА Новости, что взобрался на второй этаж и спустил малыша, он также заявил, что не считает свой поступок героическим.

"Я мимо проходил, под окном стояли люди, а на подоконнике стоял маленький мальчик. Они (люди - ред.) не могли его достать, просили его, чтобы он не прыгал. Я говорю: давайте я залезу. Высота примерно как второй этаж. Я залез туда, спустил его через окно, передал мужчине, который мне помогал", - рассказал Абдулла.