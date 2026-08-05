Подросток из Дагестана рассказал, как спас ребенка, стоящего на балконе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пятнадцатилетний подросток из дагестанского Каспийска Абдулла Баширов спас ребенка, который едва не выпал из окна многоэтажки.
- Абдулла Баширов не считает свой поступок героическим.
МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток из дагестанского Каспийска Абдулла Баширов, спасший едва не выпавшего из окна многоэтажки маленького ребенка, рассказал РИА Новости, что взобрался на второй этаж и спустил малыша, он также заявил, что не считает свой поступок героическим.
"Я мимо проходил, под окном стояли люди, а на подоконнике стоял маленький мальчик. Они (люди - ред.) не могли его достать, просили его, чтобы он не прыгал. Я говорю: давайте я залезу. Высота примерно как второй этаж. Я залез туда, спустил его через окно, передал мужчине, который мне помогал", - рассказал Абдулла.
Юноша учится в школе, перешел в 10-й класс. С профессией, по его словам, еще не определился, но думает стать медиком.
"Героическим свой поступок не считаю, но читать комментарии приятно", - поделился собеседник агентства.
В среду главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Абдулла получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Ее Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
В Иркутске футбольный тренер спас ребенка из горящей машины
23 января, 18:50