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Пилотов самолета, пропавшего два дня назад в тайге, нашли живыми - РИА Новости, 05.08.2026
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15:11 05.08.2026 (обновлено: 16:04 05.08.2026)
Пилотов самолета, пропавшего два дня назад в тайге, нашли живыми

Пилотов пропавшего в Приангарье самолета нашли живыми

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пилотов пропавшего в Приангарье самолета Cessna 182 нашли живыми, сообщил Кобзев.
  • Они находятся в 90 километрах от Бодайбо.
  • Для их эвакуации вылетел вертолет.
ИРКУТСК, 5 авг — РИА Новости. Пилотов пропавшего в Приангарье самолета нашли живыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали координаты. <...> Летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо", — рассказал губернатор Игорь Кобзев на платформе "Макс".
Для их эвакуации вылетел вертолет, добавил он.
Воздушное судно Cessna 182, занимавшееся патрулированием лесопожарной обстановки, пропало в понедельник. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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