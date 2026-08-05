Пилотов самолета, пропавшего два дня назад в тайге, нашли живыми

Для их эвакуации вылетел вертолет, добавил он.

Воздушное судно Cessna 182, занимавшееся патрулированием лесопожарной обстановки, пропало в понедельник. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.