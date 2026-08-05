Пилотов самолета, пропавшего два дня назад в тайге, нашли живыми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пилотов пропавшего в Приангарье самолета Cessna 182 нашли живыми, сообщил Кобзев.
- Они находятся в 90 километрах от Бодайбо.
- Для их эвакуации вылетел вертолет.
ИРКУТСК, 5 авг — РИА Новости. Пилотов пропавшего в Приангарье самолета нашли живыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали координаты. <...> Летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо", — рассказал губернатор Игорь Кобзев на платформе "Макс".
Для их эвакуации вылетел вертолет, добавил он.
Воздушное судно Cessna 182, занимавшееся патрулированием лесопожарной обстановки, пропало в понедельник. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.